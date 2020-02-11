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вторник, 11 февраля 2020 14:05

В Украине заметили один из самых дорогих автомобилей в мире
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Легендарный Bugatti Veyron
Фото: ТопЖыр
Легендарный Bugatti Veyron
Легендарный Bugatti Veyron
Легендарный Bugatti Veyron
Легендарный Bugatti Veyron

Легендарный гиперкар Bugatti Veyron сняли на автовозе в столице Украины.

Судя по фото, в Киеве находился стандартный 1001-сильный Bugatti Veyron, передает ТопЖыр.

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Двухдверное купе способно разогнаться до сотни за 2,5 с и развить скорость до 407 км/ч.

Машину начали выпускать в 2005 году. Процесс производства автомобиля проходит сразу в двух странах - Франции и Германии.

Bugatti Veyron является одним из самых быстрых и дорогих автомобилей мира. Его цена стартует от 1,65 млн евро.

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