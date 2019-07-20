В Украине появилась лимитированная серия Renault

Украинцам стали доступны для заказа Renault Duster, Sandero Stepway и Renault Kadjar Black Edition.

Duster и Sandero Stepway отличаются своими красно-черными зеркалами заднего вида и матовой отделкой центральных стоек крыши. Также они имеют особые литые диски. В Sandero Stepway 16-дюймовые, Duster - 17-дюймовые, сообщает ТопЖыр.

Автомобили оборудовали сиденьями с клетчатой ​​отделкой и красными вставками. Кроме этого, они получили партроник и подогрев сидений.

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Новый Renault Kadjar Black Edition получил 19-дюймовые черные диски, черный потолок салона, который обработали алькантарой.

Кроссовер укомплектовали 1,5-литровым 110-сильным турбодизелем и КПП с двумя сцеплениями. Оснащение включает аудиосистему Bose и электропривод водительского кресла.

Цена за новый Renault Sandero Stepway Techroad стартует от 362 300 грн, за Renault Duster Techroad - от 509 200 грн. Renault Kadjar Black Edition стоит от 728 800 грн. В компании сообщают, что скоро цены на кроссоверы снизятся.

За первое полугодие 2019 Renault в Украине увеличил продажи на 35% до 6596 автомобилей. Он стал лидером с долей в 15,5% всего рынка и 24% - в корпоративном сегменте.