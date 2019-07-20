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понедельник, 22 июля 2019 07:25

В Украине появилась лимитированная серия Renault
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Украинцам стали доступны для заказа Renault Duster, Sandero Stepway и Renault Kadjar Black Edition.

Duster и Sandero Stepway отличаются своими красно-черными зеркалами заднего вида и матовой отделкой центральных стоек крыши. Также они имеют особые литые диски. В Sandero Stepway 16-дюймовые, Duster - 17-дюймовые, сообщает ТопЖыр.

Автомобили оборудовали сиденьями с клетчатой ​​отделкой и красными вставками. Кроме этого, они получили партроник и подогрев сидений.

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Новый Renault Kadjar Black Edition получил 19-дюймовые черные диски, черный потолок салона, который обработали алькантарой.

Кроссовер укомплектовали 1,5-литровым 110-сильным турбодизелем и КПП с двумя сцеплениями. Оснащение включает аудиосистему Bose и электропривод водительского кресла.

Цена за новый Renault Sandero Stepway Techroad стартует от 362 300 грн, за Renault Duster Techroad - от 509 200 грн. Renault Kadjar Black Edition стоит от 728 800 грн. В компании сообщают, что скоро цены на кроссоверы снизятся.

За первое полугодие 2019 Renault в Украине увеличил продажи на 35% до 6596 автомобилей. Он стал лидером с долей в 15,5% всего рынка и 24% - в корпоративном сегменте.

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Дата
22
июля

Norvezhetsʹ rozstrilyav ditey na ostrovi ychnyy akt v norvezʹkomu Oslo vidbuvsya 22 lypnya 2011 roku. Vybukh u tsentri norvezʹkoyi stolytsi bilya rezydentsiyi prem'yer-ministra zabrav zhyttya semy osib. Cherez dvi hodyny norvezhetsʹ Anders Berynh Breyvik vlashtuvav boynyu v molodizhnomu tabori Robitnychoyi partiyi na ostrovi Uteya, zastrelyvshy 86 osib. Pry vkhodi v uryadovu budivlyu v Oslo o 15:25 za mistsevym chasom ekstremist Breyvik pryviv u diyu radiokerovanu bombu. Masa vybukhivky stanovyla 500 k·h. Vybukhova khvylya vybyla usi vikna vidrazu v dekilʹkokh budivlyakh, roztashovanykh poblyzu epitsentru teraktu. V tsentri Oslo zahynuly 8 osib i ponad 200 otrymaly poranennya. Pislya tsʹoho Breyvik vyrushyv na ostriv Utoyya. Tam vidbuvalysya zbory molodizhnoho kryla pravlyachoyi partiyi Norvehiyi. Teroryst rozstrilyav prysutnikh. Zahynuly 69 osib. Koly prybula politsiya, zlochynetsʹ sklav zbroyu i bez oporu zdavsya pravookhorontsyam. CHYTAYTE TAKOZH: Breyvik 8 hodyn pokazuvav, yak vin rozstrilyuvav lyudey Breyvik ziznavsya, shcho planuvav terakty shche z oseni 2009 roku. Vyznaye svoyu provynu u vbyvstvi lyudey, ale vidmovlyaye spryymaty tse yak kryminalʹnyy zlochyn. Vin napolyahaye, shcho takym chynom robyv politychnu zayavu. Za yoho slovamy, vbyvstvo bulo neobkhidno, shchob vryatuvaty Norvehiyu i vsyu Yevropu vid musulʹman i pokaraty politykiv, shcho zaokhochuyutʹ mulʹtykulʹturalizm. Sud vyznav Breyvika vynnym u teraktakh i masovykh vbyvstvakh. Norvezʹke zakonodavstvo ne peredbachaye smertnoyi kary abo dovichnoho uv'yaznennya, tomu terorysta zasudyly do 21 roku za gratamy. Vin vidbuvaye pokarannya u trykimnatniy kameri norvezʹkoyi v'yaznytsi Ila i rehulyarno pyshe bahatostorinkovi skarhy na "nelyudsʹki" umovy utrymannya. Norvezʹkyy teroryst Anders Breyvik protyahom vosʹmy hodyn vodyv slidchykh ostrovom. Vin ne vyyavyv zhodnykh oznak kayattya chy zhalyu z pryvodu toho, shcho zrobyv, zayavyv odyn iz prokuroriv. Показати більше 1808/5000 Норвежец расстрелял на острове

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