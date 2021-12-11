В Украине начали массово штрафовать перевозчиков

Укртрансбезопасность начала составлять протоколы на "нелегалов" без судебного разбирательства. Фото: Obozrevatel

Сотрудники Укртрансбезопасности и патрульная полиция начали массово штрафовать нелегальных перевозчиков.

Об этом рассказал глава Всеукраинского объединения пассажирских перевозчиков Игорь Житинский, пишет UBR.

Укртрансбезопасность начала составлять протоколы об админнарушениях без судебного разбирательства. Специалист отметил, что это действенный рычаг с нелегальными перевозчиками.

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По словам Житинского, на дорогах слаженно работают представители Национальной полиции и Укртрансбезопасности. Их действия нацелены на выявление и противодействие нелегалам. Уже есть первые результаты рейдов.

"На днях волынские правоохранители задержали и задокументировали незаконную деятельность водителей двух "бусиков". Обращайтесь в эти органы с фактами: где и как "автобусные пираты" забирают пассажиров, фиксируйте марки и номера транспортных средств с помощью фото- и видеофиксации", - сказал Житинский. .

С 1 октября 2021 года в Украине вступили в силу изменения в законодательстве, в соответствии с которыми за перевозку пассажиров и грузов без необходимых документов предусматривается штраф в размере от 17 тыс. грн.