В Украине будут взвешивать пассажирский транспорт

На украинских дорогах будут контролировать вес пассажирского транспорта Фото: 112.ua

Вскоре на украинских дорогах начнут контролировать вес не только грузового транспорта, но и пассажирского, об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий во время тематической встречи "Безопасность имеет значение".

В сфере пассажирских перевозок происходят регулярные нарушения всех допустимых нормативов по весу, ведь водители нередко набирают дополнительное количество людей, несмотря на то, что сидячие места переполнены.

Контроль за весом пассажирского транспорта поможет сохранить безопасность граждан, считают в министерстве.

"Потенциал габаритно-весового контроля может быть расширен с грузовиков на пассажирские перевозки. И все это должно работать в комплексе, в единой системе ", - говорит чиновник.

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На основных магистралях страны массово работают специальные пункты контроля веса, которые измеряют груз фур по семи областям Украины. Это нужно для того, чтобы сохранить целостность украинских дорог, которые не выдерживают больших нагрузок.