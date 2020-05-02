В столице поехал первый электротрамвай

Электрический трамвай в Киеве. Фото: Wikipedia

2 мая 1892 в Киеве запустили электрический трамвай, первый в Российской империи, третий в Восточной Европе после Будапешта (1888) и Праги (1891).

Строительство начали в сентябре 1891 года на Александровском спуске, ныне - Владимирском. А завершили уже к февралю 1892 года.

До запуска электротрамваев в Киеве уже функционировали паровозы и конный трамвай. Оба вида были очень популярны, несмотря на шум и задымленность парового.

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В начале мая 1892 первые два трамвайных вагона с электродвигателями прибыли в Киев. Их создали братья Струве на московской фабрике по американским чертежам.

2 мая вагоны испытали на Александровской улице на Подоле, а 8 мая - на Александровском спуске, на линии с Подола на Крещатик. 9 июня электрический трамвай тестировала официальная комиссия, а 13 июня он заработал для пассажиров.

"Пассажирское движение на электрической железной дороге уже начался. Вагоны переполнены публикой, причем многие по несколько раз ездят Александровским спуском вверх и вниз, интересуясь этой важной для Киева новинкой", - написали в газете "Киевлянин" об этом событии.

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Уже через год после запуска доходы от электрического трамвая значительно превысили расходы на его обслуживание, поэтому то, что электрическому трамваю нет конкурентов, стало очевидным.

30 апреля в 1991 году была выпущена последняя немецкая малолитражка Trabant. За 30 лет производства выпустили более 3 млн машин этого бренда. Trabant, с немецкого "спутник", назвали в честь первого запущенного советского спутника в ноябре 1957 года. Эта машина стала символом целой эпохи для немцев.