В Румынии открыли "электрический" каршеринг

В Бухаресте дебютировал каршеринг электрокаров. Фото: electrive.com

В столице Румынии Бухаресте дебютировал каршеринг Spark с автопарком 50 электрокаров Nissan Leaf и Renault Zoe.

Сервис предлагает аренду авто с поминутной оплатой.

За прокат электрокаров Nissan Leaf нужно платить около 8,5 грн/мин. Максимальная цена - $62 и 150 км в день. После проката большего расстояния дополнительные деньги не берут.

Аренда Renault Zoe немного дешевле, около 7,5 грн/мин. Наибольшая цена - $51 за 150 км.

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Минимальное время аренды 12 мин. Зона обслуживания - Бухарест. Поэтому каждый, кто покидает пределы города, должен вернуть авто или заплатить отдельно.

Каршеринг-компания планирует увеличить парк до 100-120 машин до конца 2019 года.

"Наша цель - расширить в ближайшие несколько месяцев автопарк до 100 машин, которые могут проехать более 200 километров на одном заряде", - сказал Иордан Тончев, генеральный директор Spark Car Sharing SRL.

Автомобили можно найти в зонах обслуживания Spark, которые относительно густо покрыли столицу Румынии.

Каршеринг работает по принципу свободного вождения с обозначенными парковочными местами, указанными в приложении. Об этом сообщили на tsn.ua.

Компания Volkswagen запустила в Берлине собственный сервис каршеринга электромобилей WeShare.