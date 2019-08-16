В Корее Tesla можно приобрести за $27 тыс.

В Южной Корее магазины Tesla захлестнули толпы. Электрокар вызвал "лихорадку" из-за низких цен на авто в стране. Фото: autoua.net

В Южной Корее магазины Tesla захлестнули толпы. Потенциальные покупатели и любознательные автомобилисты слишком активизировались после запуска продажи Model 3. Электрокар вызвал "лихорадку" из-за низких цен на авто в стране.

Автомобиль будут продавать примерно за $43 тысячи. Но благодаря множеству субсидий стоимость Model 3 может спустится, ориентировочно до $27 тысяч. Государство выделяет на электрокары $7,4 тысяч. Еще до $ 9,1 тысяч могут дать некоторые провинциальные правительства.

Такая цена позволит Tesla Model 3 завоевать авторынок Южной Кореи, который, как и во множестве других стран Азии, находится на подъеме.

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Среди прочего, скорректированная стоимость стандартной Model 3 делает автомобиль конкурентоспособным. Электрокары Tesla смогут серьезно побороться за покупателей с такими местными гигантами как Hyundai и Kia.

Tesla ведет бизнес в Южной Корее с 2017 года. Предыдущие модели компании, Model S и Model X, позиционируют как электромобили премиум-класса, которые конкурируют с дорогими, роскошными авто. Они стоят от $ 91 тысячи, что делает их недоступными для основной массы покупателей.

Автомобилестроительная компания Tesla, вероятно, рассчитывает изменить ситуацию за счет Model 3. Об этом сообщили на tsn.ua.

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