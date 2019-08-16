В Корее Tesla можно приобрести за $27 тыс.

 
Ексклюзивы
1/5
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 90
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Просмотров: 594
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1638
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1719
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1152
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6444
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1629
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 936
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1584
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3177
Фото
Все фото
4
6
16
6
3
Volkswagen представил кабриолет на базе кроссовера T-Roc
Volkswagen представил кабриолет на базе кроссовера T-Roc
Медведь упал на полицейскую машину и устроил пожар
Медведь упал на полицейскую машину и устроил пожар
Bugatti возродила легендарный гиперкар 90-х
Bugatti возродила легендарный гиперкар 90-х
Имеет 8 радаров: показали беспилотный электрический гиперкар будущего
Имеет 8 радаров: показали беспилотный электрический гиперкар будущего
Опубликовали первые фото салона новой Skoda Octavia
Опубликовали первые фото салона новой Skoda Octavia
Видео
Все видео
Мост через лиман для трассы Киев-Одесса строят круглосуточно
Мост через лиман для трассы Киев-Одесса строят круглосуточно
Активисты ликвидировали КПП, которое брало деньги за доступ к воде
Активисты ликвидировали КПП, которое брало деньги за доступ к воде
Байкеры митингуют под ОГА из-за плохой дороги
Байкеры митингуют под ОГА из-за плохой дороги
Протестовали самодельный электробайк с двигателем на 286 "лошадок"
Протестовали самодельный электробайк с двигателем на 286 "лошадок"
Представили самый мощный гибрид Porsche Cayenne
Представили самый мощный гибрид Porsche Cayenne
Интервью
1/5
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Просмотров: 594
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1638
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6444
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4709
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4284
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
15 августа 2019
1 Просмотров: 387
Солом'яний дух
Останні років 30 я планував свої відпустки на серпень. В такому графіку, окрім усього іншого, ховалася одна неабияка перевага: можна було чути запах ...
пятница, 16 августа 2019 13:06

В Корее Tesla можно приобрести за $27 тыс.

  Комментировать
В Корее Tesla можно приобрести за $27 тыс.
В Южной Корее магазины Tesla захлестнули толпы. Электрокар вызвал "лихорадку" из-за низких цен на авто в стране. Фото: autoua.net

В Южной Корее магазины Tesla захлестнули толпы. Потенциальные покупатели и любознательные автомобилисты слишком активизировались после запуска продажи Model 3. Электрокар вызвал "лихорадку" из-за низких цен на авто в стране.

Автомобиль будут продавать примерно за $43 тысячи. Но благодаря множеству субсидий стоимость Model 3 может спустится, ориентировочно до $27 тысяч. Государство выделяет на электрокары $7,4 тысяч. Еще до $ 9,1 тысяч могут дать некоторые провинциальные правительства.

Такая цена позволит Tesla Model 3 завоевать авторынок Южной Кореи, который, как и во множестве других стран Азии, находится на подъеме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мост через лиман для трассы Киев-Одесса строят круглосуточно

Среди прочего, скорректированная стоимость стандартной Model 3 делает автомобиль конкурентоспособным. Электрокары Tesla смогут серьезно побороться за покупателей с такими местными гигантами как Hyundai и Kia.

Tesla ведет бизнес в Южной Корее с 2017 года. Предыдущие модели компании, Model S и Model X, позиционируют как электромобили премиум-класса, которые конкурируют с дорогими, роскошными авто. Они стоят от $ 91 тысячи, что делает их недоступными для основной массы покупателей.

Автомобилестроительная компания Tesla, вероятно, рассчитывает изменить ситуацию за счет Model 3. Об этом сообщили на tsn.ua.

Автопилот Tesla Model S попросил водителя взять управление за секунду до падения метеорита.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Корее Tesla можно приобрести за $27 тыс.». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
августа

Мадонна празднует 61-летие: скандальные фото поп-дивы

Польше отдали заселенную украинцами территорию

Войны хочет Россия - украинцев призвали бороться с оккупантом

Казаки разбили королевскую армию на переправе

Самое читаемое
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
26
 1 Просмотров: 113211
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже Просмотров: 25704
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава 2 Просмотров: 24213
Кабмин изменил правила получения субсидии: подробности
Кабмин изменил правила получения субсидии: подробности Просмотров: 23661
Нашли еще одного пострадавшего от отравления &quot;Новичком&quot;
Нашли еще одного пострадавшего от отравления "Новичком" 1 Просмотров: 15276
Авто
Новый кроссовер Skoda Kamiq GT "засветился" без камуфляжа
Новый кроссовер Skoda Kamiq GT "засветился" без камуфляжа Просмотров: 18
Мост через лиман для трассы Киев-Одесса строят круглосуточно
Мост через лиман для трассы Киев-Одесса строят круглосуточно
 Просмотров: 1638
Активисты ликвидировали КПП, которое брало деньги за доступ к воде
Активисты ликвидировали КПП, которое брало деньги за доступ к воде
 Просмотров: 594
Bugatti выпустит кроссовер за 850 тысяч?
Bugatti выпустит кроссовер за 850 тысяч? Просмотров: 369
Электромобили портят окружающую среду более катастрофично чем дизельные авто?
Электромобили портят окружающую среду более катастрофично чем дизельные авто? 1 Просмотров: 2835
Больше всего комментируют
18
Боец ООС был "курьером" Грымчака
3
"Захлебнется Крым водой" - Жириновский выдал очередную порцию истерики
2
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава
2
Возвращение России в ПАСЕ: Рада определилась с приглашением для евродепутатов
1
Медведчук не будет вице-спикером нового парламента
Голосов: 12807
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua