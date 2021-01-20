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среда, 20 января 2021 08:53

В Италии выставили на продажу 42-летний "Москвич": сколько стоит раритет
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В Италии выставили на продажу универсал "Москвич-2137", которому 42 года. Автомобиль ввезли в страну в 1978 году. С тех пор его пробег составил всего 78 км, потому, что его не эксплуатировали.

Автомобиль в идеальном состоянии, практически заводском, сообщил Автоцентр. Его ни разу не ставили на учет и это при том, что машина изменила четырех владельцев. Нынешний владелец раритетного автомобиля признался, что машина полностью на ходу, но пришлось немного вложиться. В частности, есть небольшая коррозия и требуется замена тормозной системы и бензопомпы.

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Владелец собирается продать его за $ 16500. тыс
Фото: autocentre.ua
В Италии выставили на продажу 42-летний "Москвич"
Владелец собирается продать его за $ 16500. тыс
В Италии выставили на продажу 42-летний "Москвич"
Владелец собирается продать его за $ 16500. тыс

Проблема и в том, что у продавца нет документов на "Москвич". Однако он собирается продать его за $ 16500 тыс. За такую цену можно купить новую Toyota Corolla.

Ценители раритетного автомобиля наверняка найдутся. В советское время часть моделей отечественного автопрома отправлялась на экспорт и особой популярностью пользовались "Жигули", "Волги" и "Москвичи".

В Харькове нашли заброшенный Rolls-Royce на окраине города, в гаражном кооперативе. Жители Харькова говорят, что 1990-х годах автомобиль принадлежал местному криминальному авторитету. После его смерти седан исчез. В начале 2000 годох Rolls-Royce Silver Spur II видели на улицах Харькова с иностранными номерами. Недавно нашли на окраине города. Он более 15 лет стоял в гараже местного кооператива. Найти раритетный автомобиль удалось, потому что крыша гаража посыпалась.

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