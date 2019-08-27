В еще четырех странах Европы будут официально продавать Tesla Model 3

Tesla Model 3 будут продавать еще в четырех странах Европы. Фото: из открытых источников

Автокомпания Tesla объявила об открытии продаж Model 3 еще в четырех странах восточной Европы.

Жители Польши, Румынии, Словении и Венгрии могут заказать свои Tesla онлайн.

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Первые покупатели получат машины уже в 2020-м году.

Кто и где будет обслуживать эти Tesla сейчас неизвестно. В частности, американская марка планирует открыть магазин Tesla в Будапеште. Вероятно, сервисный центр появился в столице Польши Варшаве и в столице Чехии Праге.

Where will Model 3 show up next? — Tesla (@Tesla) 23 августа 2019 г.

Об этом сообщили на tsn.ua.

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