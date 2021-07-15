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четверг, 15 июля 2021 03:11

В ЕС запретят продажу автомобилей на дизеле и бензине

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В ЕС запретят продажу автомобилей на дизеле и бензине
С 2035 в Евросоюзе прекратят продажу новых машин с дизельными и бензиновыми двигателями. Фото: auto.24tv.ua

В ЕС планируют с 2035 запретить продажу автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями. Предполагается, что эти меры позволят сократить выбросы двуокиси углерода во всех сегментах европейской экономики.

Это предусмотрено программой борьбы с изменениями климата до 2050 года, сообщает Deutsche Welle.

Евросоюз хочет существенно усилить стандарты выбросов для новых автомобилей в последующие 15 лет. К 2030-му году в новых автомобилях должны сократиться выбросы вредных газов на 55% по сравнению с 2021 годом.

С 2035 в Евросоюзе прекратят продажу новых машин с дизельными и бензиновыми двигателями. Кроме того, предлагается на основных автомагистралях в ЕС через каждые 60 километров построить зарядные станции для электромобилей, а через каждые 150 километров - для машин на водородном топливе.

План Еврокомиссии должны утвердить все страны ЕС и Европарламент. Дискуссии будут длиться не менее года.

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Британское правительство объявило о плане промышленной зеленой революции, направленный на достижение нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году. План включает запрет выпуска и продажи в стране новых машин с двигателями внутреннего сгорания с 2030-го.

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