Установили 17 дополнительных камер на дорогах: где и когда заработают

Во Львове установят две камеры. Фото: pixabay.com

С 22 октября на дорогах в четырех областях Украины заработают еще 17 камер автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Адреса, где будут работать камеры, в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"На автомобильных дорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей в автоматическом режиме заработают приборы фиксации правонарушений", - говорится в сообщении.

В Донецкой области камера появится на дороге H-08 возле села Кальчиновка. Еще девять камер обустроят в Харьковской области на трассах М-03 и М-18, а также на дороге P-46. В самом Харькове еще одну камеру поставят на ул. Героев труда. Во Львове поставят две камеры: на ул. Стрыйской и Сиховской. В Виннице будет четыре камеры: две на ул. Киевской, одна на ул. Келецкой и еще одна на просп. Юности.

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Скоро на дорогах появится четыре "фантомных патруля" МВД без опознавательных знаков, которые будут скрыто контролировать скорость других автомобилей на дороге. Фантомные патрули также будут выявлять авто-двойников и искать машины, которые в розыске. Четыре автомобиля обошлись бюджету в 3,7 млн грн.