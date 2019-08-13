Украинец будет обгонять ветер на дне соленого озера

Фото: Сергей Малик

На этой неделе украинец на отечественном электромотоцикле будет пытаться побить абсолютный рекорд скорости на двухколесном средстве в 346 км/ч.

Команда КМАМК во главе с гонщиком Сергеем Маликом уже прибыла на место гонки и готовится к старту.

"Гонку пока отложили из-за избыточной влаги поверхности озера, - говорит гонщик Gazeta.ua. - В течение этого времени мы настраиваем все узлы техники собираемся всеми силами, чтобы максимально быстро проехать".

Сергей Малик не первый раз принимает участие в этих соревнованиях. В гонках на соленом озере Бонневиль Украинский мотогонщик Сергей Малик установил два рекорда. В 2017 с первой попытки он разогнался до 116 км/ч. В прошлом году украинцу удалось развить рекордные в своем классе - 168 км/ч.

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"Ощущения от езды настолько сильны, что решил еще попробовать себя здесь. Так же хочу воткнуть наш украинский флаг победителей в соль этого озера", - говорит гонщик.

Бонневиль - это озеро площадью 260 квадратных километров гладкой поверхности, которая покрыта толстым слоем соли. Он расположен на северо-западе штата Юта, что в США.

Место известное двумя высокоскоростными трассами. Они проложены на поверхности озера под разными углами. Ровная соляная поверхность Бонневиль позволяет специально сконструированным транспортным средствам развивать скорость более 1000 км/ч.

На озере Бонневиль разворачивались события фильма "Самый быстрый Индиан" с Энтони Хопкинсом в главной роли. Его персонаж - бывалый гонщик Берт Монро - существовал на самом деле. В 1960 годах он установил на озере два мировых рекорда на своем байке старой модели с собственными инженерными усовершенствованиями.

Прокатиться треком может каждый желающий. Сейчас мировым рекордом, который установили на озере, является разгон мотогонщика в классе за 200 миль до 346 км/ч. На нынешнем Bonneville Speed ​​Week Украинская команда КМАМК во главе с гонщиком Сергеем Маликом пытаться побить этот рекорд.

На высохшем соленом озере Бонневиль проходят 71 соревнования на мотоциклах.