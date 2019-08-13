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вторник, 13 августа 2019 14:57

Украинец будет обгонять ветер на дне соленого озера
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Сергей Малик планирует установить новый рекорд на 71 соревнованиях на озере Бонневиль
Фото: Сергей Малик
Сергей Малик планирует установить новый рекорд на 71 соревнованиях на озере Бонневиль
Сергей Малик планирует установить новый рекорд на 71 соревнованиях на озере Бонневиль
Сергей Малик планирует установить новый рекорд на 71 соревнованиях на озере Бонневиль
Сергей Малик планирует установить новый рекорд на 71 соревнованиях на озере Бонневиль

На этой неделе украинец на отечественном электромотоцикле будет пытаться побить абсолютный рекорд скорости на двухколесном средстве в 346 км/ч.

Команда КМАМК во главе с гонщиком Сергеем Маликом уже прибыла на место гонки и готовится к старту.

"Гонку пока отложили из-за избыточной влаги поверхности озера, - говорит гонщик Gazeta.ua. - В течение этого времени мы настраиваем все узлы техники собираемся всеми силами, чтобы максимально быстро проехать".

Сергей Малик не первый раз принимает участие в этих соревнованиях. В гонках на соленом озере Бонневиль Украинский мотогонщик Сергей Малик установил два рекорда. В 2017 с первой попытки он разогнался до 116 км/ч. В прошлом году украинцу удалось развить рекордные в своем классе - 168 км/ч.

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"Ощущения от езды настолько сильны, что решил еще попробовать себя здесь. Так же хочу воткнуть наш украинский флаг победителей в соль этого озера", - говорит гонщик.

Бонневиль - это озеро площадью 260 квадратных километров гладкой поверхности, которая покрыта толстым слоем соли. Он расположен на северо-западе штата Юта, что в США.

Место известное двумя высокоскоростными трассами. Они проложены на поверхности озера под разными углами. Ровная соляная поверхность Бонневиль позволяет специально сконструированным транспортным средствам развивать скорость более 1000 км/ч.

На озере Бонневиль разворачивались события фильма "Самый быстрый Индиан" с Энтони Хопкинсом в главной роли. Его персонаж - бывалый гонщик Берт Монро - существовал на самом деле. В 1960 годах он установил на озере два мировых рекорда на своем байке старой модели с собственными инженерными усовершенствованиями.

Прокатиться треком может каждый желающий. Сейчас мировым рекордом, который установили на озере, является разгон мотогонщика в классе за 200 миль до 346 км/ч. На нынешнем Bonneville Speed ​​Week Украинская команда КМАМК во главе с гонщиком Сергеем Маликом пытаться побить этот рекорд.

На высохшем соленом озере Бонневиль проходят 71 соревнования на мотоциклах.

Автор: Соломия Цура
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