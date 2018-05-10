За апрель в Украине зарегистрировали более 6 500 новых автомобилей.

Общая сумма новых зарегистрированных авто составляет $200 млн, сообщили в аналитическом отделе сайта по продаже автомобилей RST.ua.

"По сравнению статистике за апрель 2017 года, расходы украинский на покупки авто стали больше на 10 процентов, а средняя цена приблизилась к 30 тысячам долларов США", - сообщили в аналитическом центре.

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Лидерами по количеству покупок авто стали киевляне, которые приобрели более 2500 новых автомобилей на сумму $82 млн. Vtymit dctuj fdnjvj,bktq зарегистрировали на Волыни - 46 новых авто на сумму более $1 млн. Больше всего потратили на авто жители Одессы и области. Средняя стоимость машины в регионе превысила $35 тыс.

Среди марок бестселлером стала Toyota. Украинцы потратили за месяц $30 млн на 900 автомобилей этого бренда. Лидером продаж среди моделей стала Audi A3. Зарегистрировали более 270 авто.

С начала 2018 года в Украине продали 1044 электромобили. Это в полтора раза больше, чем за январь-апрель 2017 года. Большинство первичных регистраций автомобилей на электротяге составляют подержанные машины.