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понедельник, 04 мая 2020 11:25

Украинцы отказываются покупать новые авто. Но не все

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Украинцы отказываются покупать новые авто. Но не все
Mercedes-Benz единственный в апреле показал рост продаж на 16%. Фото: pixabay.com

В апреле 2020 года в Украине купили и поставили на учет 3,7 тыс. новых легковых авто. Это почти вдвое меньше, чем в аналогичный период 2019-го.

В то же время нынешние показатели не стали антирекордными. 5 лет назад статистика была хуже, передает Укравтопром.

Несмотря на падение регистрации новых машин, неизменными остаются лидеры рынка - Renault, Toyota, KIA. В конце месяца чаще всего покупали Renault Duster. 278 новых автомобилей этой модели пополнили украинский автопарк.

В рейтинге на 4-е место поднялся BMW. В апреле 2019-го занимал 9-ю позицию, в марте 2020-го - 13-ю.

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Mercedes-Benz единственный в апреле показал рост продаж на 16%.

В целом, в январе-апреле на украинском рынке зарегистрировали 23,9 тыс. новых легковушек. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Во время карантина украинцы стали чаще покупать дешевые бывшие в употреблении авто. Только на первой неделе ограничений в стране продажи выросли на 10,6%.

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Дата
04
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