Украинцам разрешили регистрировать авто онлайн

У владельцев транспортных средств, которые являются должниками, машины отчуждать не будут. Фото: unsplash

Подать заявление, документы для получения номерных знаков и регистрационных номеров отныне можно через электронный кабинет водителя или Единый государственный портал админуслуг.

Проект соответствующего постановления принял Кабинет министров, сообщают в МВД.

Согласно документу, у владельцев транспортных средств, которые являются должниками, машины отчуждать не будут.

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"Проект постановления упрощает процедуры осмотра транспортных средств при государственной регистрации, перерегистрации и снятия их с учета", - говорится в сообщении.

Правительство продлило действие водительских прав в приложении "Дія" до 29 ноября 2021 года. Экспериментальный проект должен был завершиться годом ранее.