Украина изготовила в семь раз меньше авто, чем Казахстан

С начала 2019 Украина выпустила 6,2 тыс. авто Фото: dt.ua

За 11 месяцев 2019 году в Казахстане произвели 45,2 тыс. машин, что в семь больше за нашу страну.

За январь-ноябрь 2019 года на территории Казахстана производство машин возросло на более 50% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, сообщает "Укравтопром".

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Производство легковушек выросло на 45% до 39,6 тыс. авто. Выпуск автобусов вырос втрое - до 966 единиц, грузовиков - в 3,8 раза до 3,7 тыс. штук. Количество выпущенных прицепов выросло с 477 до 788 единиц.

В Украине с начала 2019 выпустили 6,2 тыс. транспортных средств.

Украинский "КрАЗ" будет производить грузовики в Нигерии. Компания будет выпускать транспорт совместно с местной африканской маркой.