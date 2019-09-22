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воскресенье, 22 сентября 2019 10:31

Украина и Турция договорились о взаимном признании водительских прав

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Украина и Турция договорились о взаимном признании водительских прав
ukrinform.com

Отечественными водительскими правами можно будет воспользоваться в Турции. Об этом договорились министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев во время встречи с министром внутренних дел Турецкой республики Сулейманом Сойлу.

В свою очередь водительские удостоверения турок будут действовать на территории нашего государства.

Также Киев продолжает активную работу в контактной группе - Украины-Турции-Азербайджана-Грузии по борьбе с транснациональной организованной преступностью.

"Турция уже передала двух граждан, которых разыскивала полиция Украина. Двух человек, подозреваемых в терроризме мы передали Турции. Еще один человек ждет экстрадиции", - рассказал Сергей Князев в Стамбуле.

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В апреле 2019-го Кабмин Украины усилил контроль над выдачей водительских прав. Теперь регистрацию учебных групп в сервисном центре МВД необходимо проводить до начала занятий.

Также изменили порядок выдачи водительских прав. Экзамены в автошколах фиксируются на видео, срок действия первого свидетельства об окончании обучения сократили до двух лет.

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