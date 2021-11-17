Украина и Италия договорились об обмене водительских удостоверений

Соглашение действует пять лет. Фото: Pexels

Кабмин утвердил соглашение с правительством Италии о взаимном признании и обмене водительских удостоверений.

Документ был принят на заседании правительства в среду 17 ноября, сообщает "Интерфакс-Украина".

Предварительное соглашение перестало действовать с 1 июня. Новое соглашение будет действовать пять лет.

Соглашение позволит обменивать водительские удостоверения на аналогичные украинцам, легально проживающим в Италии, и законно проживающим в Украине итальянцам.

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Обмен паспортами сделали возможным без сдачи теоретических и практических экзаменов и внесения платы.

Водительские удостоверения с новой отметкой в ​​Украине будут выдаваться с 28 декабря 2021 года. Также вместо разных пиктограмм на водительском удостоверении будут размещены коды. Таким образом, документы будут максимально адаптированы к европейским.