Украина будет комплектовать Volkswagen. Фото: pinterest.com

С осени 2019-го Volkswagen будет комплектовать автомобили тормозными колодками украинского производства.

Поставлять детали будет завод Tribo в Белой Церкви.

В ноябре этого года на заводы немецкой марки отправят первую партию комплектующих. В перспективе хотят увеличивать объемы отправлений.

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На белоцерковском предприятии производятся не только тормозные колодки. Там изготавливают накладки на сцепление, тормозные накладки для барабанного тормоза, уплотнители и прочее. В целом количество разновидностей продукции достигает 300 единиц.

Компания производит детали для грузовиков, легковиков, карьерной техники, буровых установок, железнодорожного транспорта и сельскохозяйственной техники, сообщили в tsn.ua.

Volkswagen AG - немецкий автомобильный концерн.Volkswagen AG вместе с концернами Toyota и GM-Group входит в тройку крупнейших мировых автопроизводителей. Выпускает автомобили под торговыми марками Audi, Bentley, Bugatti, Ducati, Lamborghini, Seat, MAN, Scania, Škoda, Porsche, Volkswagen. Производит легковые автомобили, внедорожники, грузовики, микроавтобусы и мотоциклы. Штаб-квартира расположена в Вольфсбурге, Германия.