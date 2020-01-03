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пятница, 03 января 2020 16:14

Турецкий электромобиль будут экспортировать в ЕС
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Концепты турецких электромобилей
Фото: Аutoconsulting
Концепты турецких электромобилей
Концепты турецких электромобилей
Концепты турецких электромобилей

В Турции представили концепт собственного электромобиля, производство которого начнется в 2022 году.

Новинку лично представил президент страны Реджеп Эрдоган, сообщает Аutoconsulting.

"Турция больше не является рынком сбыта новых технологий. Турция скоро станет страной, которая разрабатывает, производит и экспортирует новые технологии по всему миру. Мы обладаем для этого все возможности и должны верить в себя", - сказал президент.

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Над проектом работали 100 турецких инженеров, используя только отечественные технологии. Разработчиком выступила "Инициативная группа "Турецкие автомобили" TOGG. В проект инвестируют 22 млрд турецких лир.

Первым на рынке дебютирует паркетник C-SUV, который предложат как в заднеприводной версии - электромотор на 200 сил, так и полноприводный вариант - по одному электродвигателю на каждой оси. Для младшего исполнения разгон до сотни за 7,6 с, у старшего - 4,8 с.

Пробег на одной зарядке в электромобиля составит около 500 км. Теперь Турция планирует производить 175 тыс. автомобилей пяти моделей в год. Для президента страны Реджепа Эрдогана это стало воплощением в реальность мечты 60-летней давности.

Первый турецкий автомобиль марки Devrim был создан в 1961 году, однако в серийное производство его запустили.

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Дата
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