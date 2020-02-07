Toyota разрабатывает компактный электромобиль

Автор: Nikkei Новый электромобиль от Toyota

В этом году японский автопроизводитель Toyota представит небольшой электрокар.

Электромобиль будет рассчитан на одного или двух пассажиров, сообщает Nikkei.

В компании обещают, что батарею с легкостью можно будет использовать в домашнем хозяйстве. В случае, если возможности зарядки аккумулятора ухудшаться, Toyota их заменит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слили" фото новой Dacia Sandero на тестах

Вместимость устройства должна составить около 8 кВт/час. Этого достаточно, чтобы осветить дом или заряжать мобильные телефоны для семьи из четырех человек в течение трех суток.

Таким образом в Toyota хотят побудить пользователей их автомобилей участвовать в системе бережливого ресайклинга.

Из-за вспышки корановируса автопроизводитель Toyota 10 февраля остановит работу своих заводов в Китае.