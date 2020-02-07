Toyota разрабатывает компактный электромобиль

 
Ексклюзивы
1/5
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Просмотров: 855
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
1 Просмотров: 1521
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
Просмотров: 450
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Просмотров: 2475
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
1 Просмотров: 2196
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Просмотров: 1116
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Просмотров: 3096
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Просмотров: 4555
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Просмотров: 612
Кто дает партиям деньги
Кто дает партиям деньги
Просмотров: 1026
Фото
Все фото
5
7
6
14
4
Украинец возобновил легендарный автомобиль
Украинец возобновил легендарный автомобиль
&quot;Слили&quot; фото новой Dacia Sandero на тестах
"Слили" фото новой Dacia Sandero на тестах
Менее трех секунд разгоняется до сотни новый канадский спорткар
Менее трех секунд разгоняется до сотни новый канадский спорткар
Новый Nissan Leaf стал быстрее Tesla
Новый Nissan Leaf стал быстрее Tesla
Показали беспилотный шаттл General Motors
Показали беспилотный шаттл General Motors
Видео
Все видео
Кличко показал быстрый способ передвижения по Киеву
Кличко показал быстрый способ передвижения по Киеву
В Tesla готовятся к строительству нового завода
В Tesla готовятся к строительству нового завода
Nissan представил электрический концепт Ariya
Nissan представил электрический концепт Ariya
Tesla сможет общаться с людьми
Tesla сможет общаться с людьми
Машины киевлян будет эвакуировать новая техника
Машины киевлян будет эвакуировать новая техника
Интервью
1/5
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
2 Просмотров: 504
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1368
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 936
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 504
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3465
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
07 февраля 2020
1 Просмотров: 585
Г-Г-Г
Світ міняє шкіру. Я це зрозумів десь із чверть віку тому, коли з FM-радіостанції в машині почув рекламний слоган. Вони тоді вже добре ввійшли в силу, ...
воскресенье, 09 февраля 2020 05:25

Toyota разрабатывает компактный электромобиль

  Комментировать
Автор: Nikkei
  Новый электромобиль от Toyota
Новый электромобиль от Toyota

В этом году японский автопроизводитель Toyota представит небольшой электрокар.

Электромобиль будет рассчитан на одного или двух пассажиров, сообщает Nikkei.

В компании обещают, что батарею с легкостью можно будет использовать в домашнем хозяйстве. В случае, если возможности зарядки аккумулятора ухудшаться, Toyota их заменит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слили" фото новой Dacia Sandero на тестах

Вместимость устройства должна составить около 8 кВт/час. Этого достаточно, чтобы осветить дом или заряжать мобильные телефоны для семьи из четырех человек в течение трех суток.

Таким образом в Toyota хотят побудить пользователей их автомобилей участвовать в системе бережливого ресайклинга.

Из-за вспышки корановируса автопроизводитель Toyota 10 февраля остановит работу своих заводов в Китае.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Toyota разрабатывает компактный электромобиль». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
февраля

Королевская пицца: назвали кто больше всего съедает этого перекуса

Самое читаемое
Обнаженные женщины фотографа Кристиана Лебранда: иногда слегка соблазнительные, иногда вызывающе эротичны
Обнаженные женщины фотографа Кристиана Лебранда: иногда слегка соблазнительные, иногда вызывающе эротичны
34
 Просмотров: 103515
Сразу видно маленького Горбунова: Осадчая показала сына
Сразу видно маленького Горбунова: Осадчая показала сына Просмотров: 14157
Премьер объяснил, у кого заберут субсидию
Премьер объяснил, у кого заберут субсидию Просмотров: 14058
Любовь слепа: показали случаи дружбы между животными разных видов
Любовь слепа: показали случаи дружбы между животными разных видов
21
 Просмотров: 11736
&quot;Вы украинец или россиянин?&quot; - Полякова поставила на место Бужанского
"Вы украинец или россиянин?" - Полякова поставила на место Бужанского
 5 Просмотров: 11692
Авто
Украинец возобновил легендарный автомобиль
Украинец возобновил легендарный автомобиль
5
 Просмотров: 4770
"Слили" фото новой Dacia Sandero на тестах
"Слили" фото новой Dacia Sandero на тестах
7
 Просмотров: 981
Менее трех секунд разгоняется до сотни новый канадский спорткар
Менее трех секунд разгоняется до сотни новый канадский спорткар
6
 Просмотров: 774
В 2035 году запретят продажу авто на дизеле и бензине
В 2035 году запретят продажу авто на дизеле и бензине Просмотров: 1107
Эмблему Rolls-Royce срисовали с любовницы лорда
Эмблему Rolls-Royce срисовали с любовницы лорда
 Просмотров: 468
Больше всего комментируют
5
"Вы украинец или россиянин?" - Полякова поставила на место Бужанского
3
Зеленский не развернется в сторону России - социолог
2
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
2
Нардеп, которого обматерили в Раде, написал заявление на "слугу"
2
Черта повесили: как россияне реагировали на портрет Путина в лифте
Голосов: 13867
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua