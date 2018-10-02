Toyota презентовала четыре электромобили

Toyota представила в Париже четыре электро-новинки.

Все они гибридные и появятся на украинском рынке в следующем году, передает "Авто 24".

Японцы презентовали новые Corolla Touring Sport, хэтчбек Corolla, RAV4 и Camry.

В Европе популярность Corolla трудно переоценит. Модель нового поколения дебютировала в виде хэтчбека и универсала Touring Sport.

Новинку оснастили одной из двух гибридных силовых установок на выбор: на основе бензинового двигателя объемом 1,8 л (122 л.с.) или же двухлитрового, мощностью в 180 л.с.

Новая Corolla 2019. Фото: Авто 24

Пятое поколение RAV4 также получило электрификацию. Новый Toyota RAV4 остается уникальным в своем классе, предлагая самозарядный гибридный силовой агрегат на базе 2,5-литрового двигателя. Мощность установки составляет 222 л.с. Система полного провода гибридного кроссовера основана на электронике AWD RAV4 Hybrid и по своим свойствам значительно лучше работает на бездорожье, чем системы "старой школы".

Toyota RAV4. Фото: Авто 24

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Toyota Camry сочетает в себе стильный дизайн и высокий уровень комфорта с высокой эффективностью гибридной силовой установки последнего поколения.

Camry 2019. Фото: Авто 24

В основе 2,5-литровый ДВС, который обеспечивает мощность, динамику и одновременно низкий уровень выбросов и комфорт. Гибридный седан получил абсолютно новую платформу GA-K на базе TNGA, которая обеспечила высокую жесткость кузова на кручение, низкий центр тяжести и более плавный ход автомобиля.

На стенде Toyota была еще пара гибридов - Yaris и СH-R, однако они в Украине пока не едут.

Toyota Yaris Hybrid. Фото: Авто 24

Компания Toyota представила новую модификацию внедорожника Land Cruiser Prado - развозной фургон с двумя посадочными местами. Новинка получила название Utility Commercial. В базовое оснащение Land Cruiser Utility Commercial входят 5 подушек безопасности (две фронтальные, две боковые и коленная для водителя), кондиционер, круиз-контроль, датчик света, простенькая мультимедийная система с 4,2-дюймовым экранчиком, пуск двигателя кнопкой, электропривод и обогрев наружных зеркал, электронная система контроля устойчивости прицепа (его максимальная допустимая масса - 3 т).