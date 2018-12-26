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среда, 26 декабря 2018 14:36

Toyota Land Cruiser получила бюджетного брата-близнеца
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Появилась бюджетная версия Toyota Land Cruiser 200. Фото: 24
Появилась бюджетная версия Toyota Land Cruiser 200. Фото: 24
Появилась бюджетная версия Toyota Land Cruiser 200. Фото: 24
Появилась бюджетная версия Toyota Land Cruiser 200. Фото: 24
Появилась бюджетная версия Toyota Land Cruiser 200. Фото: 24

Китайский автопроизводитель Hengtian Automobile готовит к дебюту новый внедорожник.

По дизайну он напоминает Toyota Land Cruiser 200, передает "Авто 24".

Речь идет о Hengtian L4600, который уже прозвали китайским клоном "Кукурузника". Новинка построена на той же платформе, что и Toyota Land Cruiser 200. Также имеет аналогичную силовую конструкцию кузова.

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Под капотом Hengtian L4600 - 4,6-литровый двигатель мощность 286 л.с. Машина получит пяти- и семиместную версии.

О стоимости Hengtian L4600 разработчики пока не сообщают.

Компания Toyota представила кроссовер C-HR x Adidas - специальную версию автомобиля, выполненную в фирменном стиле известного бренда. Toyota C-HR x Adidas будет предлагаться на рынке Таиланда.

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Дата
26
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