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пятница, 11 сентября 2020 11:27

Топ-5 самых популярных авто в Украине за август

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В течение августа в Украине зарегистрировали 7 тыс. новых автомобилей. Общая сумма затрат на покупку этих авто составила $210 млн.

Больше всего новых автомобилей зарегистрировали в Киеве, Днепре и Харькове.

Самой распространенной стала марка Renault. Украинцы приобрели более 1,3 тыс. этих авто на общую сумму $21 млн. Toyota и Volkswagen также имели значительный спрос, об этом говорится в рейтинге сайта по продаже автомобилей RST.ua.

 

Наибольшее количество регистраций в августе получил кроссовер Renault Duster. Часто покупали также Toyota RAV4 и Renault Logan.

В прошлом месяце зарегистрировали 5 тыс. кроссоверов. Это составляет почти 75% от общего объема авторынка. 33% машин от всех зарегистрированных в прошлом месяце были оборудованы дизельными двигателями, а 25% автомобилей имели цену более $35 тыс. без учета стоимости дополнительного оборудования.

Среди самых дорогих авто украинцы покупали Rolls-Royce Cullinan, Bentley Continental GT, Mercedes-Benz GT AMG, пять Porsche 911 и 8 электромобилей Porsche Taycan.

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В июле этого года в Украине зарегистрировали более 8,3 тыс. новых автомобилей на сумму $260 млн. Этот показатель выше на 10%, чем за аналогичный период прошлого года. А в течение всего лета украинцы приобрели 22 тысячи новых авто общей стоимостью $670 тыс.

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