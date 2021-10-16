ТОП-3 автошколы Киева, где можна научиться вождению

Назвали лучшие автошколы Киева. Фото: ua.news

Киев, как столица Украины, с каждым годом становится все больше - и по показателю населения, и по показателю новых дорог. Добираться до необходимого места не всегда удобно на общественном транспорте, именно поэтому люди все чаще предпочитают учиться на права и впоследствии водить машину.

В большом городе аналогично большое количество автошкол. Такой широкий спектр позволяет выбрать ту школу, которая будет подходить под предпочтения определенного человека - кому-то нужно, чтобы автошкола находилась рядом с домом, кому-то - чтобы она имела высокий рейтинг и была проверенной, а кто-то ориентируется на стоимость обучения.

Для того, чтобы выбрать оптимальную автошколу, нужно ориентироваться на несколько важных вещей:

• Дружный и квалифицированный коллектив;

• Количество людей, которые сдали экзамен в ГАИ с одного раза;

• Отсутствие столкновений и смертельных ДТП, которые произошли по вине выпускников данной автошколы;

• Наличие лицензии;

• Отзывы самих выпускников.

Именно поэтому мы составили собственный топ автошкол в Киеве, который был основан на ряде факторов, одними из которых стали отзывы реальных людей, которые уже прошли обучение в данных автошколах (они доступны на портале "Автошколы Столицы").

Автошкола Мустанг

Автошкола Мустанг пользуется широким спросом среди множества жителей Киева. Главным ее преимуществом является наличие большого количества филиалов по всему городу. Это позволяет подобрать тот филиал, до которого будет удобнее всего добираться.

Еще одним преимуществом данной автошколы является наличие бесплатного первого занятия, благодаря чему есть возможность оценить уровень преподавания, а затем решить, стоит ли покупать платное обучение. Тем не менее, автошкола обладает высококвалифицированными преподавателями, за спиной которых находится множество успешно выучившихся водителей.

Ученики автошколы могут подобрать удобное для них расписание, так как здесь проводятся утренние и вечерние занятия, а также занятия по выходным.

Средний рейтинг школы по отзывам учившихся там людей составляет 4,5 звезды из 5 возможных.

Основные филиалы:

1. ул. Вербицкого, 26-в (СШ 255)

2. ул. Урловская, 19-б (СШ № 329)

3. ул. Маршала Тимошенка, 13-Б. університет ім. Б. Грінченка (каб. 313)

4. ул. Прорезная, 19-А

5. ул. Ивана Кудри, 22-А (СШ № 181)

6. ул. Шота Руставели, 37

Обучение: категория B

Автомобили: Chevrolet Aveo, KIA RIO, Mitsubishi Lancer и Volkswagen Polo.

Цена: начиная от 8900 грн.

Основное преимущество: наличие множества филиалов по всему городу

Автошкола Онега К

Это одна из старейших автошкол города. За время своего существования, она получила огромное количество положительных отзывов. Она имеет лицензию, что говорит о законности и проверенности школы.

К плюсам обучения в данной автошколе относят грамотных преподавателей, а также положительную статистику сдачи экзаменов в ГАИ - преимущественно с первого раза. Ученики школы также могут подобрать комфортное для них расписание и выбрать удобно расположенный филиал к их дому или работе.

Автошкола имеет средний рейтинг в 3,8 звезды с учетом того, что больше половины людей поставили 5 звезд из 5.

Основные филиалы:

1. ул. Кириловская, 132

2. ул. Кошица, 8

3. пр. Героев Сталинграда, 47 (СШ №328)

Обучение: категория B

Автомобили: Chevrolet, Mitsubishi, Toyota, Daewoo.

Цена: от 8900 грн.

Основное преимущество: огромный стаж работы автошколы с проверенными преподавателями и наличием большого количества положительных отзывов.

Автошкола АльфаДрайв

Автошкола широко использует современный подход к обучению - сейчас есть возможность пройти обучение вождению даже не выходя из дома. Школа предоставляет специальные онлайн курсы, которые станут очень удобными тем людям, у кого нет времени на долгую дорогу до самого филиала автошколы.

Помимо этого, школа также имеет лицензию, которая подтверждает законность проводимого обучения, а ряд положительных отзывов говорят о том, что значимому большинству выпустившихся учеников понравился процесс обучения.

Опытные преподаватели имеют грамотный подход к обучению, благодаря чему многие учащиеся сдают как внутренний, так и выпускной экзамены с первого раза.

Основной филиал: ул. Мартиросяна, 6

Обучение: категория B

Автомобили: Chevrolet Aveo, KIA RIO, Volkswagen Polo, Hyundai Getz.

Цена: от 9000 грн.

Основное преимущество: наличие онлайн курсов по вождению.

Вопросы и ответы по обучению в автошколах Киева:

- Сколько оптимально нужно уроков вождения?

Оптимальным вариантом станут от 20 до 40 занятий по вождению.

- Как выбрать машину для обучения вождению?

В некоторых автошколах нет возможности выбрать машину для обучения - все происходит по умолчанию. Но в других школах эта возможность есть, поэтому перед многими встает вопрос о том, как выбрать подходящую.

Для нахождения оптимального варианта стоит ориентироваться на будущий автомобиль с похожими характеристиками и строением. В таком случае будет намного легче управлять подобной машиной уже после окончания обучения. Также нужно учитывать особенности вождения на разных КПП - автомат с одной стороны намного легче, а авто с данной КП отличаются более качественной ездой, в то время как механика является единственным вариантом для сдачи экзамена в ГИБДД, хоть и отличается своей сложностью.

- Сколько длится обучение и какие есть программы у современных автошкол?

Полный курс обучения вождению длится от двух до трех месяцев. Сейчас автошколы имеют три программы, которые различаются между собой по цене и количеству практических часов:

1. Экспресс - курс, который в основном берут те, кто уже имеет ряд навыков и знаний по вождению. Из-за того, что им не требуется большого количества практических занятий, данный курс насчитывает всего 20 часов вождения. Тем не менее, количество часов теории доходит до 100. Цена - от 9490 грн.

2. Стандарт - сочетает в себе оптимальную стоимость - от 10990 грн. - и нужное количество практических занятий. В отличие от курса "Экспресс", тут ученики проходят 30 часов вождения, хотя количество часов теории не изменилось - по-прежнему 100.

3. Максимум - идеальный вариант для новичков. Здесь проводятся 20 занятий теории по 2 часа и 20 практических уроков также по 2 часа. За это время ученики проходят базовые темы по вождению, а затем отрабатывают их на практике в собственном автопарке школы. Стоимость составляет от 12990 грн.

Автошколы также имеют большое количество дополнительных опций для тех, кто не может остановиться на каком-то одном из этих тарифов. Здесь есть как индивидуальные занятия по определенным темам (возобновление или совершенствование навыков вождения или вождение в городских условиях), а также онлайн курсы.

Что еще нужно знать для выбора автошколы?

Для выбора оптимальной автошколы стоит учитывать удобство прохождения медкомиссии, наличие исправных и современных авто, а также ценовой политикой автошколы. Грамотно изучив все эти факторы, можно выбрать идеальную автошколу для обучения вождению.

Есть ли опция онлайн обучения в автошколе и как это работаете?

Данная опция появляется во многих автошколах города. Она представляет собой курс онлайн лекций по теоретической базе, которые проводятся самими преподавателями. После успешного завершения онлайн курса, ученик может приступать к практическим занятиям, которые проводятся только в режиме оффлайн.

Онлайн обучение выбирают те, кто имеют загруженный график, из-за которого времени на дорогу до автошколы попросту не хватает, либо те, кто просто предпочитают учебу из дома.