Tesla продала рекордное количество авто

Во втором квартале Tesla стала поставщиком 201250 автомобилей.
Этот показатель стал рекордным, сообщает Bloomberg.
Tesla должна была поставить 204 160 автомобилей, согласно ожиданиям аналитиков. 99% поставок - седаны Model 3 и кроссоверы Model Y, дешевые модели Tesla. Поставки более дорогих Model S и Model X уменьшились.
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"Этот квартал был впечатляющим для Маска и компании. При хороших показателях во втором полугодии, он должен достичь 900 тыс. автомобилей в год", - заявил аналитик Wedbush Securities Дэниел Айвс.
В общем Tesla за квартал создала 206421 моделей Model 3 и Model Y и поставила 199 360 из них. В прошлом году за второй квартал компания поставила вдвое меньше автомобилей, 90650.
"Наши команды проделали большую работу, преодолевая проблемы глобальной цепочки поставок и логистики", - заявили в Tesla. Подразумевают коронавирус и глобальные перебои с поставками микросхем.
Через новость об объемах поставок акции Tesla выросли до $694,44 (+2,4%).
С июня производитель электрокаров Tesla начнет выпуск самого быстрого в мире серийного автомобиля Model S Plaid. Model S Plaid является обновленной версией электромобиля Model S, который с 2012-го производится на заводах Tesla.
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