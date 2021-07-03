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суббота, 03 июля 2021 17:12

Tesla продала рекордное количество авто

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Tesla продала рекордное количество авто
Через новость об объемах поставок акции Tesla выросли до $ 694,44 (+ 2,4%). Фото: pixabay

Во втором квартале Tesla стала поставщиком 201250 автомобилей.

Этот показатель стал рекордным, сообщает Bloomberg.

Tesla должна была поставить 204 160 автомобилей, согласно ожиданиям аналитиков. 99% поставок - седаны Model 3 и кроссоверы Model Y, дешевые модели Tesla. Поставки более дорогих Model S и Model X уменьшились.

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"Этот квартал был впечатляющим для Маска и компании. При хороших показателях во втором полугодии, он должен достичь 900 тыс. автомобилей в год", - заявил аналитик Wedbush Securities Дэниел Айвс.

В общем Tesla за квартал создала 206421 моделей Model 3 и Model Y и поставила 199 360 из них. В прошлом году за второй квартал компания поставила вдвое меньше автомобилей, 90650.

"Наши команды проделали большую работу, преодолевая проблемы глобальной цепочки поставок и логистики", - заявили в Tesla. Подразумевают коронавирус и глобальные перебои с поставками микросхем.

Через новость об объемах поставок акции Tesla выросли до $694,44 (+2,4%).

С июня производитель электрокаров Tesla начнет выпуск самого быстрого в мире серийного автомобиля Model S Plaid. Model S Plaid является обновленной версией электромобиля Model S, который с 2012-го производится на заводах Tesla.

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