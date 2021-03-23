Tesla не могли отсоединить от зарядного устройства 15 ч. фото: ecotechnica.com.ua

Водитель из штата Флорида не мог отсоединить свою Tesla Model 3 от зарядного устройства 15 ч.

Мужчина поделился проблемой на форуме Reddit, сообщает Carscoops.

Другие владельцы электрокаров Tesla из сообщества рекомендовали воспользоваться ручным "выключателем" и подсказывали, как обращаться с зарядкой. У многих водителей была своя версия этой истории.

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Водитель воспользовался некоторыми подсказками и придерживался инструкций, но это только ухудшило ситуацию после того, как сломался и механизм ручного освобождения.

Жесткая перезагрузка, которую предложили пользователи Reddit, также не сработала.

Лишь на следующий день, вернувшись к машине, владелец нашел ее полностью заряженной, а коннектор отсоединился без проблем. Сервисная помощь от Tesla так и не прибыла.

Шведская компания Volvo накануне представила обновленный кроссовер XC60. Авто отличается внешне от предыдущей версии измененной решеткой радиатора и оригинальными колесными дисками.