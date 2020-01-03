Tesla Model 3 получила винтажный интерьер

Тюнеры европейского автомобильного ателье Vilner разработали новый, винтажный интерьер для американского электромобиля Tesla Model 3.
Машина не получила никаких технических новшеств. В ней изменили только салон, сообщает АВТОDream.
Электромобиль выполнили в двух цветах. Сине-бирюзовый оттенок использовали для сидений и подголовников. Также тканью обшили крышу, дверные стойки и другие элементы. Оранжевый цвет присутствует на валиках и дверных картах.
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"Серый цифровой мрак в салоне бесшумного автомобиля может быть воплощен в жизнь стильной и предрасполагающей комбинацией высококачественных материалов, вписанных в оригинальный дизайн салона - уникальная атмосфера спокойствия, безмятежности и очаровательного гостеприимства, которое окружает вас, как домашняя одежда", - сказал тюнер о новой Tesla .
Кроме этого, в Tesla заменили обычную приборную панель сенсорным экраном и установили декоративную деревянную панель.
Завод Tesla в Китае продал своим сотрудникам первые выпущенные Model 3.
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