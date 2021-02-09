Tesla будет продавать машины за биткоины фото: teslarati.com

Компания Tesla Inc, которая принадлежит предпринимателю Маск, инестировала почти $1,5 млрд в биткоины. Компания планирует принимать криптовалюту за свои автомобили.

В компании заявляют, что соответствующее решение является частью инвестиционной политики компании. Это необходимо для диверсификации и максимизации прибыли от средств, информирует Reuters.

Согласно измененной политике, компания может покупать и хранить цифровые активы время от времени или в долгосрочной перспективе.

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Такие события стали толчком к росту стоимости биткоина. Криптовалюта обновила исторический максимум - ее стоимость подскочила до $43 282.