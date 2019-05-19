Таможенники торгуют данными о "евробляхерах": детали

Злоумышленники передавали заинтересованным лицам сведения о пересечении границы транспортными средствами на иностранном регистрации и персональные данные водителей. Фото: Апостроф

Служба безопасности Украины выявила таможенников, которые продавали данные владельцев "евроблях".

Так, инспектор Одесской таможни при посредничестве двух жителей Винницы продавали информацию с ограниченным доступом, которая сохраняется и обрабатывается в автоматизированной системе таможенного оформления "Инспектор-2006", передает СБУ.

Злоумышленники передавали заинтересованным лицам сведения о пересечении границы транспортными средствами на иностранном регистрации и персональные данные водителей.

"Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов сбыта злоумышленниками служебной информации на общую сумму 30 тысяч гривен. Посредников правоохранители задержали в Виннице во время очередной попытки продажи данных", - пояснили в пресс-службе СБУ.

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Также на рабочем месте задержали инспектора таможни.

Задержанным готовят подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч 3 ст 362 (Несанкционированные действия с информацией) и ч 3 ст 368 (получение взятки) УК.

Окончание срока льготной легализации "евроблях" спровоцировало новый рекорд на рынке легковых автомобилей. По итогам февраля первичную регистрацию прошли 90,8 тыс. авто, из которых 85 тыс. были импортными автомобилями с пробегом.