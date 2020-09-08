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вторник, 08 сентября 2020 13:34

Спрос на электромобили в Украине продолжает снижаться

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Спрос на электромобили в Украине продолжает снижаться
В Украине продолжает снижаться спрос на электрокары. Фото: ua.news

Спрос на легковые электромобили снизился на 11% по сравнению с августом прошлого года и на 18% по сравнению с июлем 2020 года, об этом вчера сообщил Укравтопром.

Украинский парк автомобилей, работающих на электротяге, в августе пополнился на 647 автомобилей. Из этого количества 625 легковых авто и 22 единицы - коммерческие электромобили.

По сравнению с августом 2019 года реализация коммерческих авто на электротяге обвалилась на 61%.

При покупке электромобилей украинцы отдают предпочтение старым машинам. Доля импортируемых применяемых электромобилей составляет 91%. В коммерческом сегменте новым был только один автомобиль.

Самым популярным легковым электромобилем в Украине остается Nissan Leaf. За прошедший месяц 147 автомобилей этой модели получили украинские номера.

В десятку самых популярных электрокаров также вошли: Tesla Model 3 - 98 шт.; Tesla Model S - 66 шт.; Fiat 500е - 50 шт.; Tesla Model X - 35 шт.; Hyundai Ioniq - 33 шт.; Chevrolet Bolt - 32 шт.; BMW i3 - 24 шт.; Volkswagen Е-Golf - 23 шт. и Mersedes-benz B-Class Electric Drive - 22 шт.

В части коммерческих электромобилей почти всю статистику сформировал Renault Kangoo Z.E. - 18 регистраций в месяц.

С начала года в Украине поставили на учет 4962 единицы автотранспортной техники, работающей исключительно на электротяге: 4737 шт. легковых авто, 224 шт. коммерческих и один автобус.

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На закарпатском заводе "Еврокар" могут производить электромобили Volkswagen. Скорее всего, наладят сборку электрического сити-кара Skoda Citigo-e iV или кроссовера Skoda ENYAQ iV. Нельзя исключать и возможность сбора электромобилей линейки Volkswagen ID.

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