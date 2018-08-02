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четверг, 02 августа 2018 18:03

Спорткар или электромобиль - Jaguar готовит новинку

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Спорткар или электромобиль - Jaguar готовит новинку
Jaguar выпустит новый спорткар. Фото: Jaguar

Jaguar выпустит новый спорткар.

Компания Jaguar Land Rover зарезервировала в Европейском ведомстве интеллектуальной собственности новое название J-Type, передает Аvtoblog.

Название зарегистрировали сразу в нескольких категориях: автомобили и программное обеспечение. Автоэксперты пришли к выводу, что это имя получит именно спорткар, поскольку приставка Type в британского бренда обычно присутствует в именах спортивных моделей, например, F-Type или E-Type.

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Еще в 2016 году главный дизайнер Jaguar Ян Каллум признался, что компания рассматривает создание суперкара со среднемоторной компоновкой. Больше никаких подробностей о новинке не сообщается, но, в связи с общей европейской электрификацией, нельзя исключать и создание нового "горячего" электрокара.

Уникальная Pagani Zonda HP Barchetta стала самым дорогим новым автомобилем. Суперкар стоит € 15 млн. Это дороже стоимости существующего в единственном экземпляре Rolls-Royce Sweptail, который оценили в € 11,2 млн.

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