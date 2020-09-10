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четверг, 10 сентября 2020 17:29

"Спасите уши - пристегните ремень безопасности": Bolt запускает креативную рекламную кампанию

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&quot;Спасите уши - пристегните ремень безопасности&quot;: Bolt запускает креативную рекламную кампанию
Bolt запустил в Киеве креативную кампанию Фото: mmr.ua

Европейская платформа для заказа поездок Bolt и креативное агентство BBDO Ukraine запустили в Киеве креативную кампанию, которая призывает пассажиров пристегнуть ремни безопасности.

В рамках проекта по городу ездят машины Bolt со специальной системой. При подаче такси в салоне играет музыка, стилизованная под шансон. Композицию написали специально для этого проекта, она воплотила в себе все черты той музыки, которая обычно раздражает пассажиров.

Чтобы выключить музыку пассажиру, нужно пристегнуться. Специальный микровыключатель в каждом из пассажирских ремней выключает звук магнитолы. При этом люди с любого сидения в автомобиле могут видеть инструкцию: "Спасите уши - пристегните ремень безопасности".

Главная цель кампании - призвать пассажиров более сознательно относиться к своей безопасности и пристегиваться сразу после того, как они сели в машину.

"Спешка, невнимательность и непристегнутый ремень безопасности могут дорого обойтись на дороге. Мы всегда заботились о безопасности всех участников движения. Мы очень рады, что команда BBDO разделяет наши ценности, поэтому мы с удовольствием присоединились к проекту", - говорит Тарас Потичный, региональный менеджер Bolt.

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В Украине услуги компании Bolt доступны в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье и Львове. Услугами Bolt пользуется более 30 миллионов человек в 35 странах Европы и Африки. Компания предоставляет целый ряд услуг, таких как вызов автомобилей, доставка еды, курьерская доставка, прокат электросамокатов и электровелосипедов.

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