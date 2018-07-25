Созданный удовлетворять амбиции - как рекламируют Audi Q3

Фото: uzr.com.ua

Немецкий производитель автомобилей Audi представил обновленный кроссовер Q3.

Второе поколение модели имеет более спортивный и агрессивный дизайн. Спереди появились широкие воздухозаборники, массивная решетка радиатора и большие фары.

Моторная гамма будет состоять из базового трехцилиндрового агрегата, "турбочетверок" и гибридной установки. Мощность моторов от 190 до 230 л.с. "Заряженный" кроссовер будет развивать до 380 л.с. Двигатели будут работать в паре с 7-ступенчатой ​​коробкой передач S Tronic.

Впервые Audi Q3 представили в 2011-м. Базовая версия имела 140-сильный дизельный двигатель и передний привод. Через 3 года провели рестайлинг модели. Новое поколение Q3 представили только сейчас.

Gazeta.ua подготовила подборку реклам Audi Q3. Ролики покажут, как изменилась модель с момента производства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 5 реклам автомобилей Audi

Впервые об обновлении модели Audi Q3 заговорили в 2016-м. Тогда немецкий бренд тестировал новинку. Ее на тестах заметили фотошпионы.