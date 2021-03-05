Компания Highland Systems создала бронированный автомобиль-амфибию Storm и представила его в ОАЭ.

Storm получил гибридный силовой агрегат, работающий на основе дизельного двигателя. Это позволяет в целом работать авто в гибридном режиме от 18 до 36 ч., информирует MotorCar.

Автор: MotorCar Создали уникальный автомобиль-амфибию

Авто также может работать в полном электрическом режиме от 1,5 ч на скорости 100-140 км/ч и до 3,5 часов - на скорости 80-90 км/ч.

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Гибридная система производит до 2500 лошадиных сил и 12 000 Нм крутящего момента при весе в 8000 кг.

Автор: MotorCar Создали уникальный автомобиль-амфибию

Кроме этого, Storm также является трудно бронированным и имеет защиту от попадания мин и взрывных устройств до уровня STANAG 1 или 2. Он имеет функцию дистанционного управления, которая может автономно запускать танк.

Автор: MotorCar Создали уникальный автомобиль-амфибию

Сейчас броневая амфибия все еще остается прототипом, а дальнейшие разработки и испытания продолжаются. Компания производителя планирует, что автомобиль сможет погружаться под воду.

В сети опубликовали фотографии модели "Запорожца", который так и не запустили в серийное производство. Его спроектировали и построили в начале 1960-х на автомобильном заводе в Запорожье - ЗАЗ.