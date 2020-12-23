Создали систему для управления двумя авто одновременно

Разработчик Toyota сообщает, что система может сокращать временной интервал между машинами и управлять многими автомобилями, когда многие люди ждут машины. Фото: pixabay

Компания-производитель автомобилей Toyota изобрела новую транспортную систему.

Ее особенностью является то, что можно управлять несколькими авто одновременно, сообщает NHK.

Эта функция сможет действовать в автомобилях Toyota размером 5 м в длину и 2 м в ширину. Во время демонстрации новинка помогла точно припарковать автомобили в установленном месте. Это при том, что одна из машин должна была пропустить другую, чтобы избежать столкновения.

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Разработчик Toyota сообщает, что система может сокращать временной интервал между машинами и управлять многими автомобилями, когда многие люди ждут машины. В планах японской компании является использование авто с такой системой для транспортировки спортсменов на Токийских Олимпийских и Паралимпийских играх 2021 года.

К 2025-му, сотрудничая с другими производителями, Toyota хочет начать использование машин, оборудованных новой системой, для перевозки товаров и как автолавки.

Презентовали уникальный автомобиль МАХ 3. Разработчики взяли за основу внедорожник Toyota Land Cruiser 79. После перевоплощения от автомобиля осталась только силовая установка и технические характеристики, сообщает SVI.