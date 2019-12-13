Создали марку Maserati

Автор: Motor Web Museum Maserati A6 1500

14 декабря 1914 Альфер Мазерати основал компанию Officine Alfieri Maserati.

У него было шестеро братьев - Карло, Биндо, Альфер, Марио, Этторе и Эрнесто. Свое предприятие они разместили в итальянской Болонье, где в центре города стояла скульптура Нептуна. Благодаря этому произведению искусства Марио Мазерати разработал фирменный знак компании - трезубец.

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Первым из семьи автомобиль создал старший из братьев - Карло. Машину он оснастил одноцилиндровым двигателем и очень простым шасси. Однако из-за болезни и смерти в 29-летнем возрасте, автомобилями начал заниматься Алфер. После его смерти, с 1932 по 1939 годы, все автомобили создавал младший Мазерати - Эрнесто. В этот период он самостоятельно проектировал все двигатели.

Автор: avtodomovoi.ru История логотипов Maserati

В 1937 году Maserati выкупает семья Orsi. Компания переезжает в итальянскую Модену, где и по сей день находится ее штаб-квартира. Братья Мазерати остались в Болонье и до 1948 года работали в качестве главных инженеров. После они организовали собственное предприятие OSCA. Однако оно не достигло успеха.

В 2019 году компания Maserati входит в состав крупнейшей итальянской автомобильной корпорации Fiat Auto SpA.