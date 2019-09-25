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среда, 25 сентября 2019 11:58

Сообщили статистику смертельных аварий в Украине

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Сообщили статистику смертельных аварий в Украине
Статистика смертельных аварий на дорогах Фото: ye.ua

Количество ДТП с летальным исходом в 2018 году уменьшилось.

В 2016 году количество смертельных ДТП на дорогах Украины составила 1,9 тыс. В 2018 году - около 1,8 тыс. аварий с погибшими, сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев.

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В 2016 году в суд направили 1291 дел относительно ДТП с трагическими последствиями. В 2018 году - 1370 дел. Также в 2018 году зафиксировали 6.5 тыс. похищений автомобилей.

Чаще всего автомобили угоняли в период реорганизации полиции. Так, в 2016 незаконно завладели 12 тыс. машин. Большую часть из них не вернули владельцам.

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