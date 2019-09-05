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четверг, 05 сентября 2019 14:36

Сообщили, когда новый Nissan Juke появится в Украине
5

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В Европе авто будут продавать уже в ноябре 2019-го
Фото: https://auto.24tv.ua
В Европе авто будут продавать уже в ноябре 2019-го
В Европе авто будут продавать уже в ноябре 2019-го
В Европе авто будут продавать уже в ноябре 2019-го
В Европе авто будут продавать уже в ноябре 2019-го

Второе поколение обновленного кроссовера Nissan Juke появится в украинских дилерских центрах во второй половине 2020-го.

В Европе авто будут продавать уже в ноябре 2019-го, об этом пишет "Авто24".

Этот Juke с 3-цилиндровым бензиновым 1.0-литровым двигателем DIG-T мощностью 117 л.с. Коробки передач будут доступны на выбор: 6-ступенчатая "механика" или 7-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями, который заменит вариатор.

"Для того, чтобы сохранить присутствие в сегменте B-SUV, мы заказали партию автомобилей, которая обеспечит дилерскую сеть автомобилями до появления нового Nissan Juke в Украине", - заявил менеджер по коммуникациям "Ниссан Мотор Украина" Владимир Иванов.

То есть не стоит дефицита, а тем, кто хочет получить рестайлинговый Juke, придется подождать минимум до июня 2020-го.

Компания Porsche представила первый электромобиль - спортивный седан Taycan. Новинку сделали в двух версиях - Taycan Turbo S и Taycan Turbo. Премьера одновременно состоялась в Северной Америке, Китае и Европе.

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Дата
05
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