Sony тестирует на дорогах первый электромобиль

Электрокар впервые показали год назад на выставке CES. Фото: pixabay

В Австрии начали испытания первого электромобиля Vision-S от японской компании Sony.

Авто тестируют на дорогах общего пользования, сообщает Sony на официальном сайте.

Электрокар впервые показали год назад на выставке CES. С этого времени его модернизировали и увеличили до 40 количество сенсоров для автономной езды.

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В салоне машины есть огромный дисплей, который занимает всю переднюю панель. Руководит мультимедиа и функциями электрокара человеко-машинный интерфейс, разработанный вместе с Bosch. Система имеет функцию распознавания лица водителя, а также поддерживает управление голосом и жестами.

В мультимедийном комплексе можно загрузить видеоигры и играть в них с помощью контроллера от консоли Sony PlayStation. Sony Vision-S укомплектован двумя электромоторами суммарной мощностью 544 л.с., которые передают тягу на все колеса. Автомобиль способен ускоряться до 100 км / ч за 4,8 сек., а его максимальная скорость достигает 240 км / ч.

Sony разрабатывала электромобиль с участием компаний Bosch, NVIDIA и Magna Steyr. Выпускать его серийно пока не планируют. Сейчас ето экспериментальная площадка для исследований и демонстрации новых технологий.

Через 3-4 года электромобили будут стоить примерно столько же, сколько и авто с бензиновыми двигателями. Сейчас EV стоят дороже автомобилей-одноклассников и-за высокой стоимости тяговой батареи, сообщается в докладе исследовательской организации BloombergNEF.Однако цены сравняются, когда стоимость литий-ионных аккумуляторных батарей упадет до 100 $/кВт*ч.