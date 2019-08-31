Smart показала дизайн будущего электрокара

Компания Smart показала дизайн своих будущих электрокаров. Фото: Фото Smart

Компания-автопроизводитель Smart показала скетч-дизайн нового ситикара ForTwo.

Как отмечается, премьера ForTwo состоится в сентябре на Франкфуртском автосалоне. Вероятно, там также покажут рестайлинговую модель ForFour. Об этом сообщает Autonews.

Smart переводит свои автомобили на электрическую тягу, и вместе с этим существенно меняет их дизайн. От предшественников электрокары можно отличить по измененному капоту, а также другими передним и задним бамперами.

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Автокомпания Audi показала на тизере свой электрокар с "радикальным" дизайном AI: Trail offroad. Концепт отражает образ электрического внедорожника будущего от Audi.