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суббота, 31 августа 2019 15:54

Smart показала дизайн будущего электрокара

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  Компания Smart показала дизайн своих будущих электрокаров. Фото: Фото Smart
Компания Smart показала дизайн своих будущих электрокаров. Фото: Фото Smart

Компания-автопроизводитель Smart показала скетч-дизайн нового ситикара ForTwo.

Как отмечается, премьера ForTwo состоится в сентябре на Франкфуртском автосалоне. Вероятно, там также покажут рестайлинговую модель ForFour. Об этом сообщает Autonews.

Smart переводит свои автомобили на электрическую тягу, и вместе с этим существенно меняет их дизайн. От предшественников электрокары можно отличить по измененному капоту, а также другими передним и задним бамперами.

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Автокомпания Audi показала на тизере свой электрокар с "радикальным" дизайном AI: Trail offroad. Концепт отражает образ электрического внедорожника будущего от Audi.

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Сейчас вы читаете новость «Smart показала дизайн будущего электрокара». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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