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понедельник, 25 ноября 2019 16:29

Службы такси установили доплату за автокресло

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Службы такси установили доплату за автокресло
Автокресла в службах такси предлагают за дополнительную плату Фото: rivnepost.rv.ua

За каждое установленное в салон детское автокресло некоторые службы такси начали брать дополнительную плату в 30-50 грн.

Часть служб такси отказывается принимать пассажиров с детьми, чтобы не платить штрафа. Определенные таксисты в Украине все же соглашаются перевозить детей без автокресел.

"Такси в холодное время года для меня всегда было спасением во время наших с детьми поездок к маме, - говорит жительница Сум Ксения Грынык. Женщина имеет десятилетнюю дочь и двухлетнего сына. - Когда мне необходимо было воспользоваться данной услугой недавно, то я узнала, что в службе такси к основному тарифу добавили еще по 50 грн за каждое автокресло. Считаю, что стоимость предоставляемой услуги - завышена".

Из пяти самых популярных сервисов по заказам такси в Киеве в двух можно заказать транспортное средство с детским автокреслом. В службе "Шансон" такие автомобили есть, однако за дополнительные 30 грн. "Элит-такси" машин со специальными креслами нет. В сервисе предлагают родителям пристегивать детей ремнями безопасности. Если такую ​​машину остановят, то пассажир никакой ответственности не несет, обещают диспетчеры. Такая же ситуация в "Экспресс-такси".

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В приложении Uklon о желании получить машину с автокреслом нужно указывать в уточнениях для водителя. Сейчас такая услуга дополнительно не оплачивается. В сервисе Uber о своем пожелание получить машину с автокреслом для детей также нужно уточнять. Это можно сделать после заказа оформления, когда приходит смс о поездке с контактным номером водителя. Однако в службе не могут сказать, кто будет платить штраф, если такой автомобиль остановят.

Столичные владельцы автомобилей с креслами, чтобы помочь родителям без машин, создали группы в соцсетях. Предлагают помощь в перевозке детей по минимальным тарифам такси без дополнительной доплаты за кресло.

Закон об обязательной перевозке детей в автокреслах вступил в силу в этом месяце. Начал действовать 20 ноября. Сумма взыскания за первое нарушение составляет 510 грн. Если ситуация повторится - 850 грн.

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