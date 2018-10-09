Скорость 80 км/ч разрешили: назвали список улиц

В Киеве официально разрешили ездить со скоростью 80 км/ч. Однако только на 17 улицах и в период с 1 апреля по 1 ноября ежегодно. Об этом говорится на сайте Киевского городского совета.
"Для комфорта и удобства водителей мы определили перечень автодорог, где с 1 апреля по 1 ноября можно двигаться со скоростью до 80 км/ч. Зимой из-за погодных условий на всех дорогах столицы будет действовать ограничение в 50 км в час. Эти 17 участков является наиболее пригодными для интенсивного трафика, поскольку на них нет наземных пешеходных переходов и пересечений транспортных потоков в одном уровне", - обьяснил заместитель мэра Киева, секретарь Киевсовета Владимир Прокопов.
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Такое решение вынесли на заседании Киевсовета 9 октября. Тем самым, утвердили дороги, где с повышенной скоростью двигаться можно.
Далее список улиц:
1. проспект Победы (на участке от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);
2. Большая Кольцевая дорога (от ул. Минской до пересечения с ул. Газопроводной и от Газопроводной до Минского проспекта);
3. улица Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе, при условии проведения капитального ремонта);
4. Кольцевая дорога (от просп. Победы до улицы Трублаини);
5. Автодорога Р-69 (от Озерной до границы Киева);
6. просп. Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);
7. проспект Ватутина (от Северного моста до Керченской площади);
8. улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
9. Надднепрянское шоссе;
10. Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
11. Столичное шоссе (до ул. Заболотного);
12. улица Саперно-Слободская (от ул. Гринченко до Южного моста);
13. проспект Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);
14. проспект Броварской (от просп. Освободителей до Братиславской и от ул. Киото до границы Киева, при условии капитального ремонта);
15. бульвар Перова (от Воскресенской до ул. Навои);
16. улица Телигы (от Ольжича до Кирилловской);
17. проспект Соборности (при условии установки разделительного транспортного ограждения).
С 1 октября на загородных дорогах необходимо включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. За несоблюдение этого правила дорожного движения водитель будет обязан заплатить штраф, сумма которого равна 425 грн.
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