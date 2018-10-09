Скорость 80 км/ч разрешили: назвали список улиц

В Киеве назвали список улиц, где можно ездить 80 км / ч. Фото: wikipedia.org

В Киеве официально разрешили ездить со скоростью 80 км/ч. Однако только на 17 улицах и в период с 1 апреля по 1 ноября ежегодно. Об этом говорится на сайте Киевского городского совета.

"Для комфорта и удобства водителей мы определили перечень автодорог, где с 1 апреля по 1 ноября можно двигаться со скоростью до 80 км/ч. Зимой из-за погодных условий на всех дорогах столицы будет действовать ограничение в 50 км в час. Эти 17 участков является наиболее пригодными для интенсивного трафика, поскольку на них нет наземных пешеходных переходов и пересечений транспортных потоков в одном уровне", - обьяснил заместитель мэра Киева, секретарь Киевсовета Владимир Прокопов.

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Такое решение вынесли на заседании Киевсовета 9 октября. Тем самым, утвердили дороги, где с повышенной скоростью двигаться можно.

Далее список улиц:

1. проспект Победы (на участке от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);

2. Большая Кольцевая дорога (от ул. Минской до пересечения с ул. Газопроводной и от Газопроводной до Минского проспекта);

3. улица Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе, при условии проведения капитального ремонта);

4. Кольцевая дорога (от просп. Победы до улицы Трублаини);

5. Автодорога Р-69 (от Озерной до границы Киева);

6. просп. Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);

7. проспект Ватутина (от Северного моста до Керченской площади);

8. улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

9. Надднепрянское шоссе;

10. Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

11. Столичное шоссе (до ул. Заболотного);

12. улица Саперно-Слободская (от ул. Гринченко до Южного моста);

13. проспект Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);

14. проспект Броварской (от просп. Освободителей до Братиславской и от ул. Киото до границы Киева, при условии капитального ремонта);

15. бульвар Перова (от Воскресенской до ул. Навои);

16. улица Телигы (от Ольжича до Кирилловской);

17. проспект Соборности (при условии установки разделительного транспортного ограждения).

С 1 октября на загородных дорогах необходимо включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. За несоблюдение этого правила дорожного движения водитель будет обязан заплатить штраф, сумма которого равна 425 грн.