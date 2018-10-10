Сколько украинцы потратили на новые автомобили

С начала года украинцы купили 58 тыс. новых автомобилей на $ 2 млрд.

Самый популярный бренд - японская Toyota. За 8 месяцев 2018-го зарегистрировали 8 тыс. авто компании. Сумма покупок - $млн, сообщают в аналитическом отделе сайта по продаже автомобилей RST.ua.

Далее в рейтинге любимых автопроизводителей - французский Renault и немецкий Volkswagen.

Автор: rst.ua

Больше всего украинцы покупают кроссоверы. Самый популярный - французского производства - Renault Duster. Приобрели более 2,3 тыс. машин. Далее в рейтинге - японская Toyota RAV4. На третьем месте - южнокорейская Kia Sportage.

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С начала года зарегистрировали немало "люксовых" автомобилей: 2 Rolls Royce, 3 Aston Martin, 29 Bentley, 32 Maserati и более полутысячи Land Rover.

С начала нынешнего года больше всего автомобилей приобрели в столице - 23 тыс. машин. Их стоимость - более $700 млн. Средняя стоимость одного авто - $34 тыс.

Автор: rst.ua

Приобрели 36% авто с дизельными двигателями. Больше всего пользуются спросом такие машины в Киеве, Херсоне и на Закарпатье. В этих регионах доля дизельных авто составила 46%.

За первый месяц осени украинцы купили 6,8 тыс. автомобилей. По сравнению с прошлым месяцем спрос упал почти на 8%. Самый популярный бренд - японская Toyota. Купили 918 автомобилей. Это на 20% меньше, чем в сентябре прошлого года.