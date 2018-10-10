Сколько украинцы потратили на новые автомобили

 
Ексклюзивы
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 1611
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 1494
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 405
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
1 Просмотров: 1089
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2034
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Просмотров: 369
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия давит на Украину
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия давит на Украину
Просмотров: 2583
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
Просмотров: 774
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
4 Просмотров: 9153
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
2 Просмотров: 3375
Фото
Все фото
30
17
9
16
14
Показали редкий Packard, на котором принимали парады
Показали редкий Packard, на котором принимали парады
На таком гоняли американские полицейские в 1950-х - показали легендарный Chevrolet Delray
На таком гоняли американские полицейские в 1950-х - показали легендарный Chevrolet Delray
Porsche 911 Speedster станет серийным
Porsche 911 Speedster станет серийным
&quot;Брежневу не понравился яркий цвет и дизайн&quot; - показали уникальный автомобиль генсека Компартии
"Брежневу не понравился яркий цвет и дизайн" - показали уникальный автомобиль генсека Компартии
Начнут выпускать легендарный советский микроавтобус
Начнут выпускать легендарный советский микроавтобус
Видео
Все видео
Порошенко подловили на нарушении дорожных правил
Порошенко подловили на нарушении дорожных правил
Где в Украине построят самую современную дорогу
Где в Украине построят самую современную дорогу
Как разбивается любимый автомобиль киевлян
Как разбивается любимый автомобиль киевлян
"Вся семья в сборе" - как рекламируют любимый автомобиль киевлян
"Вся семья в сборе" - как рекламируют любимый автомобиль киевлян
Audi представила три новых e-tron
Audi представила три новых e-tron
Интервью
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 1611
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2034
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 801
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1422
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5454
Колонка
Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
08 октября 2018
Просмотров: 1350
Хочу зустріти їх завтра
Їли морозиво й реготали. Щиро так, по-молодому. Я спочатку почула лише сміх. Поставила своє авто на паркінг і скоротила шлях — майже через ...
среда, 10 октября 2018 11:22

Сколько украинцы потратили на новые автомобили

1 Комментировать

С начала года украинцы купили 58 тыс. новых автомобилей на $ 2 млрд.

Самый популярный бренд - японская Toyota. За 8 месяцев 2018-го зарегистрировали 8 тыс. авто компании. Сумма покупок - $млн, сообщают в аналитическом отделе сайта по продаже автомобилей RST.ua.

Далее в рейтинге любимых автопроизводителей - французский Renault и немецкий Volkswagen.

Автор: rst.ua
 

Больше всего украинцы покупают кроссоверы. Самый популярный - французского производства - Renault Duster. Приобрели более 2,3 тыс. машин. Далее в рейтинге - японская Toyota RAV4. На третьем месте - южнокорейская Kia Sportage.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали самые любимые автомобили киевлян

С начала года зарегистрировали немало "люксовых" автомобилей: 2 Rolls Royce, 3 Aston Martin, 29 Bentley, 32 Maserati и более полутысячи Land Rover.

С начала нынешнего года больше всего автомобилей приобрели в столице - 23 тыс. машин. Их стоимость - более $700 млн. Средняя стоимость одного авто - $34 тыс.

Автор: rst.ua
 

Приобрели 36% авто с дизельными двигателями. Больше всего пользуются спросом такие машины в Киеве, Херсоне и на Закарпатье. В этих регионах доля дизельных авто составила 46%.

За первый месяц осени украинцы купили 6,8 тыс. автомобилей. По сравнению с прошлым месяцем спрос упал почти на 8%. Самый популярный бренд - японская Toyota. Купили 918 автомобилей. Это на 20% меньше, чем в сентябре прошлого года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сколько украинцы потратили на новые автомобили». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
октября

Провокаторы с огнем едва не сорвали матч против Англии

Четырех из пяти победителей Мохаммеда Али воспитал один тренер

Город остался без медиков - землетрясение разрушило больницу

Самое читаемое
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
21
 Просмотров: 87332
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
41
 1 Просмотров: 78985
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита &quot;русского мира&quot;
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита "русского мира"
16
 2 Просмотров: 69898
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
13
 Просмотров: 60364
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
50
 Просмотров: 37422
Авто
Электромобили Tesla получили новое программное обеспечение
Электромобили Tesla получили новое программное обеспечение Просмотров: 63
Скорость 80 км/ч разрешили: назвали список улиц
Скорость 80 км/ч разрешили: назвали список улиц Просмотров: 360
Порошенко подловили на нарушении дорожных правил
Порошенко подловили на нарушении дорожных правил
 Просмотров: 855
Где в Украине построят самую современную дорогу
Где в Украине построят самую современную дорогу
 Просмотров: 1404
Показали редкий Packard, на котором принимали парады
Показали редкий Packard, на котором принимали парады
30
 Просмотров: 3195
Больше всего комментируют
26
"Готовы на сделку с дьяволом" - в России озвучили планы на Украину
7
Нардеп поставил на место кремлевских пропагандистов
6
После Вилкула ГПУ может прийти за депутатом из любой фракции - эксперт
5
"Миротворец" внес в базу чиновников и депутатов с венгерскими паспортами
4
Россия ворует у Украины газ на Черном море
Голосов: 9945
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua