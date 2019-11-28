Skoda начала производство своего первого электромобиля

Skoda начала изготавливать Citigo-e iV Фото: Skoda

Чешская компания Skoda начала производить свой первый электрокар Citigo-e iV.

Skoda запустил производство электрического хэтчбека около столицы Словакии Братиславы, сообщает Motor.

Skoda Citigo-e iV комплектуется аккумулятором на 32,2 кВт/ч. Он обеспечивает запас хода в 260 км по циклу WLTP. Мощность мотора составляет 83 л.c.

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До 100 км/ч электромобиль разгоняется за 12,3 с. Максимальная скорость составляет 130 км/ч. Багажник Citigo-e iV вмещает от 250 до 923 л груза.

Стоимость автомобиля в Европе будет начинаться от 23,9 тыс. евро. Старт продаж и цена новинки пока неизвестна. Сейчас автомобиль будут собирать только в пятидверной версии в комплектациях Ambition и Style.

К концу 2022 Skoda планирует представить более 30 новых моделей, из которых 10 получат гибридную или полностью электрическую установку.