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четверг, 16 января 2020 18:59

"Шаурма" и "Супермен" - какие автономера заказывали украинцы в 2019 году

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&quot;Шаурма&quot; и &quot;Супермен&quot; - какие автономера заказывали украинцы в 2019 году
Как заказать индивидуальный номер / Фото: avtopogliad.com.ua

4225 индивидуальных номерных знаков украинцы заказали в течение 2019 года.

В прошлом году появилась возможность заказывать их через интернет. За такие номера берут дополнительную доплату. Она зависит от числа на номере, если он числовой, или от количества символов - если владелец машины решил написать определенное слово.

В МВД сделали подборку номеров с интересными словами. Среди них - КОТ, всмысле, ТАКОЕ, ХТОТАМ, дембель, ШАУРМА, Бармалей, ЗАЙКА, МАДАМ, МАЛЫШКА, ГАРДЕРОБ, HUNTER, SUPERMAN, LOVE. Как и в предыдущие годы популярностью пользовались номерные знаки с цифрой 7 - ААА777, М777М.

"Номера давно стали способом самореализации и привлечение внимания. Очень хорошо, что легально можно то, что считаешь нужным, - говорит Gazeta.ua продавец поддержанных автомобилей Николай Кравчук. За последние три года он зарегистрировал и снял с регистрации более 70 автомобилей в сервисном центре МВД. - Меня не раз просили заказать с нулями, семерками и восьмерками номера. Это больше всего любят люди, которые имеют малый бизнес или занимают посты в силовых структурах. Нередко можно увидеть пластиковую защиту таких номеров. Ведь их нередко воруют и потом требуют выкуп".

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Кроме цифрам и букв на номера можно наносить изображения. В лидерах среди них в Украине - смайлы.

"Среди автомобилистов старой закалки является предрассудок - лучшее, чтобы в номере бутыли только четные числа. Говорят, что машина будет безаварийной, если сумма добавленных цифрам на номере составляет 10 или 12", - говорит мужчина.

Размер штрафа за стоянку в запрещенном месте народные депутаты Верховной Рады предлагают поднять с 510 грн до 3400 грн. Соответствующий законопроект №2628 зарегистрирован в Верховной Раде и передан на рассмотрение в профильные комитеты.

Автор: Владимир Мукан
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