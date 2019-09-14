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воскресенье, 15 сентября 2019 00:06

Самая новая Mazda и поездки не грубых внедорожниках - начался New Cars Fest
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Репликары Победа Mercedes и ГАЗ 21
Фото: Соломія Цура
Салон Hummer H1
SEAT Arona FR
Chevrolet Corvette і Jaguar F-Type
Электрический JAC iEV7S

Сегодня начался фестиваль New Cars Fest 2019. Он будет проходить до 15 сентября включительно на территории SKY family Park недалеко Северного моста в Киеве.

На западе ведущие мировые автомобильные бренды представят новые модели. А также проводят тест-драйвы для посетителей. Организует фестиваль медиагруппа "Автоцентр".

Все автомобили расположены полукругом. Ближе всего к входу находятся электроквадроцикл для детей, электрические велосипеды для взрослых и лицензионные детские электромобили таких моделей как BMW, McLaren, Mercedes, Audi, Maybach и тому подобное. Вблизи них расположили "зеленые" автомобили марки Tesla, а центральным экспонатом является электрический JAC.

Чуть дальше выставлены машины Ford. Это - КА +, Fiesta ST и Focus. Затем автомобили Mazda, Mitsubishi Pajero Sport и L200, Ravon R2 и R3 Elegant, несколько марок Hyundai, Subaru и FEAT Arona FR. Отдельно расположились победители Всеукраинского рейтинга "Автомобиль года в Украине 2019" - Renault Duster и Toyota Camry. В конце находятся Hummer H1, Ford Raptor, репликары Победа Mercedes и ГАЗ 21, а также спорткары Jaguar F-Type и Chevrolet Corvette.

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"Фестиваль проходит третий год подряд. В 2019 мы изменили локацию проведения мероприятия. До этого он дважды проходил на ВДНХ, - говорит организатор и редактор рубрик "Новости" и "Авторитет" журнала "Автоцентр" Сергей Иванов. - На New Cars Fest мы привлекаем дилеров, которые показывают потенциальным покупателям свои модели, рассказывают о них и максимально привлекают внимание к собственным брендов".

На фестивале представили такие топовые кроссоверы как Subaru Outback, Mitsubishi Outlander, Honda HR-V, Hyundai Kona, SEAT Arona FR и электрический JAC iEV7S. Кроме этого, посетители смогли потестить хэтчбеки Ford Fiesta ST, Mazda 3 и седан Ravon R3.

"Особенностью фестиваля и основным отличием от автомобильных выставок является то, что любой посетитель может покататься на автоновинке от мировых брендов, - добавляет редактор и автоэксперт. - Отдельно демонстрируют транспортные средства для детей. На специальной "зеленой зоне" можно рассмотреть и узнать о электромобилях различных марок и моделей. Вниманию посетителей представлена ​​экспозиция спорткаров, ретромобилей и репликаров - машины, которые по стилю напоминают ретро, ​​однако имеют современные "внутренности".

В 2018 году New Cars Fest впервые провели во Львове. 22-23 июня 2019 на арт-пространстве "Механика" мероприятие впервые прошло в Харькове. 13-14 июля 2019 на территории FESTrepublic состоялся второй фестиваль во Львове.

Автор: Соломия Цура
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