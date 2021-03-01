С "мордой" "Москвича" - создали уникальный трактор фото: "Джедаи"

Фермер из села Большое Устье на Черниговщине Владимир Приймщиков собственноручно собрал уникальный трактор. Мужчина работал 4 года над транспортным средством.

Мужчина приобрел старый "Москвич" на металлоломе. Именно с этой покупки началась работа над будущим трактором, сообщает "Джедаи".

За основу Владимир Приймщиков взял корпус советской машины, остальное пришлось собирать по винтикам. На новые детали денег не было, поэтому мастерить пришлось из всего, что можно было купить дешевле или взять у знакомых. В работу пошли даже дверные ручки.

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"Капот я сделал с "Москвича-412". Взял от него крылья, верх вырезал с крыши. Поставил радиатор, жалюзи, двигатель. Основа полностью сварена из профильной трубы", - рассказывает фермер.

Жена Владимира рассказывает, что новая техника помогает обрабатывать землю гораздо быстрее.

"Авто имеет 60 лошадиных сил, а у лошади - одна сила. Лошадь - живое существо, нам жаль было его сильно запрягать. Поэтому меньше работы делал, меньше огорода мы могли обработать", - говорит женщина.

Авто имеет 2 коробки передач от ГАЗ и "Москвич". Самодельный трактор с легкостью тянет прицеп массой 1,5 т.

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