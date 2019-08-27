Российский "ГАЗ" сокращает рабочую неделю - санкции довели?

Санкции давят - "ГАЗ" уменьшает рабочую неделю. Фото: из открытых источников

Российская автокомпания "ГАЗ" уменьшает рабочую неделю до четырех дней. Привод - сокращение производства.

В таком режиме работники завода "ГАЗ" будут выходить с 21 октября 2019 года.

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Сокращение рабочей недели связано со спадом производства. Спрос на коммерческий транспорт "ГАЗ" обвалился, вероятно, после введения новых санкций Америкой.

В Пресс-службе предприятия объяснили, что введение четырехдневки позволит избежать сокращений персонала и обеспечить стабильную загрузку производства. Об этом сообщили на tsn.ua.

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