Rolls-Royce Motors продали немецкому производителю BMW фото: rolls-roycemotorcars.com

30 марта 1998 года немецкий производитель BMW купил британскую компанию Rolls-Royce Motors за $ 570 млн.

В 1971 году британская компания Rolls-Royce Limited объявила о своем банкротстве. Она специализировалась на производстве автомобилей и двигателей.

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Национальное достояние Rolls-Royce Limited спасло британское правительство, вложив в дело $250 млн. Автомобильное подразделение отделили от компании и превратили в Rolls-Royce Motors.

В 1998 году владельцы предприятия решили избавиться от активов Rolls-Royce Motors. Фирму решили продать немецкому производителю BMW.

BMW - немецкий автосборочный и авиамоторный концерн. Это одноименная торговая марка автомобилей премиум-класса и мотоциклов. Концерн является материнской фирмой объединения BMW Group. К нему относятся отдельные производства: мотоциклы BMW, автомобили марок BMW, Rolls-Royce, MINI, дочерние производства BMW M, BMW i.